La Mostra del Cinema di Venezia si prepara a tornare, lancerà Dune?

La Mostra del Cinema di Venezia è pronta a tornare come un evento di persona e potrebbe lanciare Dune di Denis Villeneuve al festival.

14—Mag—2021 / 11:39 AM

La Mostra del Cinema di Venezia si prepara a stendere di nuovo il suo tappeto rosso come un vero e proprio evento che si terrà a settembre con quella che potrebbe essere una selezione di film di alto profilo. Tra questi i primi rumor suggeriscono che il Festival lancerà Dune di Denis Villeneuve, ma questo rimane ancora da confermare.

Il Toronto Film Festival, si svolgerà dal 9 al 18 settembre, ed avrà una combinazione di proiezioni digitali e di persona, così come il Sundance 2022, invece l’imminente edizione dell’1-11 settembre della Mostra del Cinema di Venezia è sulla buona strada, salvo complicazioni, di tornare a essere una celebrazione del cinema come tutti noi la conosciamo, con centinaia di giornalisti e decine di delegazioni cinematografiche.

Questo è lo scenario che l’organizzazione madre del festival, la Biennale di Venezia, sta cercando di realizzare per la sua imminente Biennale di architettura che apre a Venezia il 22 maggio. Si prevede che a Venezia arriveranno presto delegazioni in rappresentanza di oltre 100 progetti della Biennale di Architettura da 46 paesi, insieme a più di 400 giornalisti internazionali. Rispettando i protocolli di sicurezza prescritti in conformità con le normative italiane.

I primi rumor sui titoli dei film che debutteranno a Venezia stanno iniziando a diffondersi e Dune di Denis Villeneuve sembra che sarà lanciato al Lido. Ancora però non arrivata una conferma né dalla Warner Bros., il distributore del film, né dal festival.

Un altro dei film presenti potrebbe essere il dramma di Paolo Sorrentino intitolato The Hand of God, che è un film originale italiano Netflix. Inoltre anche il film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, potrebbe venir presentato.

Come anticipato da Variety, On a Half Clear Morning dell’autore francese Bruno Dumont, con Lea Seydoux nei panni di una famosa giornalista la cui vita è sconvolta da uno strano incidente d’auto, e Lost Illusions di Xavier Giannoli, adattamento del romanzo di Honoré de Balzac, è probabile che verranno lanciati a Venezia.

Come annunciato in precedenza, il regista di Parasite, Bong Joon-Ho presiederà la giuria principale di Venezia, mentre l’attrice italiana Serena Rossi sarà la maestra di cerimonie. Roberto Benigni invece riceverà un premio alla carriera.