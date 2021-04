Freaks Out: rivelata la nuova data di uscita del film di Gabriele Mainetti

Arriverà il prossimo 28 ottobre 2021 Freaks Out, atteso film diretto da Gabriele Mainetti e sceneggiato dallo stesso regista insieme a Nicola Guaglianone.

L’atteso film, la cui uscita era prevista per ottobre 2020 e poi rinviato a causa della chiusura dei cinema, ha finalmente una nuova data di uscita. La storia è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale vede protagonisti i membri di un circo, la cui vita cambia quando il proprietario scompare.

Il cast è composto da Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, con Max Mazzotta e Franz Rogowski. A produrre Freaks Out troviamo Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema, in coproduzione con Gapbusters, in associazione con Voo e Be Tv.

In attesa di poter vedere la nuova opera del regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, vi ricordiamo che vi avevamo già mostrato il trailer.