Elon Musk non abbandona i Dogecoin: “al lavoro per rendere le transazioni più efficienti”

Per la prima volta Elon Musk ha parlato dei dogecoin in toni seri e pragmatici. "Sto parlando con alcuni sviluppatori per renderlo più efficiente", ha twittato.

Elon Musk avrà anche ripudiato i Bitcoin, in compenso l’amore per i dogecoin rimane inalterato. Dopo decine di meme e battute, per la prima volta l’imprenditore ha iniziato a parlare della criptovaluta nata per scherzo in toni più seri e pragmatici.

«Sto lavorando con alcuni sviluppatori del network dei Dogecoin per migliorare l’efficienza del sistema delle transazioni», si legge su un nuovo tweet. «Potrebbe essere promettente».

Nata come uno scherzo, e priva di una vera e propria utilità, il Dogecoin ha registrato un incremento della sua popolarità nel corso del 2021. La criptovaluta negli ultimi 6 mesi ha registrato una crescita percentuale a quattro cifre, nel frattempo alcuni marketplace come NewEgg hanno scelto di accettarla come metodo di pagamento. Lo stesso Elon Musk pochi giorni fa aveva chiesto ai suoi follower se Tesla dovrebbe accettare i pagamenti in Dogecoin. Nel sondaggio pubblicato su Twitter ha stravinto il sì.

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Solamente poche ore dopo, Musk ha annunciato che Tesla non avrebbe più accettato i Bitcoin, motivando la scelta con il costo ambientale proibitivo della criptovaluta. Se l’annuncio di ieri ha portato il mercato delle criptovalute – con rare eccezioni – nel profondo rosso, l’ultimo tweet ha invece spinto ulteriormente i Dogecoin che sono cresciuti di valore di oltre il 20% in poco tempo.