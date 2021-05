Zack Snyder è stato di parola e, dopo un bizzarro livestream fintamente interattivo, ha rilasciato i primi 15 minuti di Army of the Dead, su Netflix dal 21 maggio.

Una bizzarra squadra di operai, al lavoro nel deserto del Mojave, ha dissotterrato un’enorme cassaforte nello spettacolo pseudo-interattivo che ha preceduto il reveal dei primi quindici minuti di Army of the Dead, nuovo zombie movie del regista di Justice League e Watchmen, Zack Snyder, in arrivo in cinema selezionati, laddove possibile, e su Netflix il 21 maggio.

La pellicola, sceneggiata dallo stesso Snyder insieme a Shay Hatten e Joby Harold, vede protagonisti, tra gli altri, Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Michael Cassidy, Richard Cetrone e Garret Dillahunt.

Dopo un’epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata. Per guadagnare 200 milioni di dollari dovranno “solo” farsi strada attraverso una Las Vegas invasa dagli zombie, entrare in un caveau impenetrabile, riuscire a fuggire prima che esploda una bomba nucleare e… affrontare una tigre zombie!

Army of the Dead è un progetto personalissimo per Snyder, che torna così alle origini dopo il suo esordio con L’alba dei morti viventi, nel 2004, e dopo tutta una serie di film sull’universo DC dai risultati altalenanti (tra cui il chiacchieratissimo Justice League, da poco disponibile anche in versione Director’s Cut). Il tutto potrebbe diventare una vera e propria saga: il prequel a questo film, Army of Thieves, è già stato confermato.

