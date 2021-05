Knives Out 2: Janelle Monae entra nel cast

Janelle Monae si unisce a Knives Out 2, il sequel diretto da Rian Johnson. Le riprese del film inizieranno quest’estate in Grecia con Daniel Craig che torna nei panni dell’investigatore Benoit Blanc.

Netflix ha ottenuto i diritti non solo per Knives Out 2 ma anche per Knives Out 3 in un accordo del valore di $ 450 milioni. Johnson e il suo co-sceneggiatore Ram Bergman hanno mantenuto i diritti sui personaggi e sulla storia del film originale. Al cast si erano già uniti sia Edward Norton che Dave Bautista. Sembra che il sequel seguirà l’esempio del film originale con un cast pieno di star.

THR riferisce che la cantante nominata ai Grammy, Janelle Monae avrà un ruolo nel film ma Netflix non ha rivelato ulteriori dettagli sul suo ruolo.

Tutte le decisioni di casting prese finora mostrano un altro grande ensemble che ha il potenziale per superare il primo. Bautista è probabilmente all’apice della sua carriera in questo momento con ruoli da protagonista nel MCU, in Army of the Dead di Zack Snyder e in vari altri successi. Anche Edward Norton ha costellato la sua carriera di film di successo con ruoli drammatici.

Monae si è guadagnata il plauso per i suoi ruoli secondari in film come Moonlight e nel film nominato all’Oscar, Il diritto di contare. Knives Out 2 continuerà ad aggiungere altre star al suo cast visto che lo streamer sta scommettendo molto sulla coppia di sequel.