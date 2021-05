Knives Out 2: Edward Norton si unisce al cast

Dopo Dave Bautista, Edward Norton, protagonista di Birdman, si unisce al cast di Knives Out 2. Il regista Rian Johnson collaborerà con Netflix per realizzare non uno, ma ben due sequel dell’acclamato film Knives Out, e il cast del film promette molto bene.

Secondo un rapporto di Deadline, Edward Norton si unirà a Daniel Craig nell’attesissimo seguito di Knives Out (Cena con Delitto), che debutterà su Netflix nel 2022. Da poco anche Dave Bautista si è unito al cast.

I dettagli di entrambi i ruoli che interpreteranno gli attori sono ancora tenuti nascosti al momento. Craig riprenderà il ruolo di Benoit Blanc e risolverà un nuovo mistero con un nuovo cast di personaggi. La famiglia Thrombey che era al centro del primo film non tornerà per il sequel, poiché la loro storia è stata già completata.

La trama di Knives Out 2 non è stata ancora rivelata, ma sappiamo che avrà sicuramente un sequel. All’inizio di quest’anno, Netflix ha stretto un accordo con Rian Johnson e Ram Bergman per acquisire i diritti per rilasciare due sequel. Il servizio di streaming ha sborsato oltre $ 400 milioni per il nuovo franchise di successo. Le riprese di Knives Out 2 inizieranno in Grecia quest’estate.

Norton ha fondato la società di produzione Class 5 Films nel 2003 ed è stato regista o produttore dei film Tentazioni d’Amore (2000), Down in the Valley (2005) e Il Velo Dipinto (2006). Ha ricevuto il plauso della critica per i suoi ruoli da attore in film come The Score (2001), La 25ª ora (2002), L’Illusionista (2006), Moonrise Kingdom (2012) e Grand Budapest Hotel (2014).

La produzione di Knives Out 3 seguirà probabilmente l’uscita del primo sequel, anche se al momento non ci sono piani già fissati per quel progetto.