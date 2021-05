Knives Out 2: Dave Bautista si unisce a Daniel Craig nel cast del sequel

Dave Bautista si unisce al cast di Knives Out 2 di Rian Johnson che debutterà su Netflix. In precedenza era stata annunciata solo la presenza di Daniel Craig.

Knives Out (Cena con Delitto 2), l’attesissimo sequel del successo di Rian Johnson, ha trovato un altro membro del cast oltre a Daniel Craig. Il nuovo film, che uscirà esclusivamente su Netflix, vedrà Benoit Blanc interpretato da Craig risolvere un mistero completamente nuovo. Il cast sta iniziando a prendere forma e il secondo membro annunciato è Dave Bautista.

Le riprese del sequel si svolgeranno questa estate in Grecia e il cast è in piena fase di assemblaggio. Secondo Deadline, la superstar della WWE avrà un ruolo importante nel sequel di Knives Out, ancora senza titolo, dove reciterà al fianco di Daniel Craig. I dettagli riguardanti la trama, così come quale sarà il ruolo di Bautista, per adesso non sono stati rivelati.

Netflix ha recentemente ottenuto i diritti del film con un accordo monumentale di $ 400 milioni per le prossime uscite. Rian Johnson, come accennato tornerà per scrivere e dirigere il film e produrrà con il suo partner Ram Bergman.

Meglio conosciuto per i suoi ruoli ricchi di azione in film come Guardiani della Galassia e Army Of The Dead di prossima uscita, questo nuovo ruolo dovrebbe dare a Bautista una nuova sfida a livello di recitazione. Army of the Dead di Zack Snyder debutterà su Netflix il 21 maggio e pochi giorni fa ha rivelato la prima immagine dell’antagonista principale della storia.

