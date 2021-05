Army of the Dead: rivelata una foto dell’antagonista principale

Una nuova immagine di Army of the Dead di Zack Snyder ha rivelato l'antagonista principale del film, uno zombi alfa noto come Zeus interpretato da Richard Cetrone.

Army of the Dead ha rivelato una foto dell’antagonista principale del film, uno zombi alfa noto come Zeus. Il nuovo film di Zack Snyder debutterà su Netflix il 21 maggio e ci ha appena dato un assaggio della forza dell’antagonista principale della storia.

Zack Snyder in questo film rivisita il genere horror quasi due decenni dopo la sua prima uscita alla regia, Dawn of the Dead, un remake del classico del 1978 di George A. Romero scritto da James Gunn. Con questo progetto il regista spera di avviare un franchise tutto suo, visto che due prequel sono già in fase di sviluppo prima dell’uscita del primo film.

USA Today ha rivelato il primo sguardo ufficiale all’antagonista principale del film, uno zombi alfa di nome Zeus (Richard Cetrone), che ha afferrato per la gola un membro dell’equipaggio della rapina. Il leggendario caveau del film, che si dice contenga oltre $ 200 milioni, può essere visto sullo sfondo.

Zeus guiderà un esercito di zombi veloci, intelligenti e organizzati e la sua orda includerà anche i tradizionali shamblers che sono considerati inferiori nella gerarchia dei non morti. Zeus e il suo esercito secondo Snyder erano inizialmente fuggiti dall’Area 51 ma è possibile che questa parte non verrà molto elaborata nel prossimo film. Le origini di questi zombi verrano trattate nella serie animata prequel omonima per rivelare di più sulle origini del grande antagonista zombi Zeus.

