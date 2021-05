BrickLink Designer Program: LEGO aggiorna le regole e le modalità

La modalità con cui si svolgerà la fase di crowdfunding del BrickLink Designer Program cambia volto e viene incontro sia ai progettisti sia agli AFOL che vorranno acquistare i set, data l’attuale situazione mondiale di pandemia, estendendo la fase di crowdfunding in tre differenti sessioni in modo da diluire tutto il meccanismo che sta dietro a questa nuova iniziativa LEGO.

Sulla homepage del progetto possiamo vedere l’infografica che ci mostra la versione “old” e la versione “new” della fase di crowdfunding dei progetti presenti oggi sul BrickLink Designer Program (che da ieri sono diventati 26).

Inizialmente era stato indicato che la fase di crowdfunding sarabbe andata dal 1° giugno al 10 agosto, estesa a tutti i progetti, e solo i primi 13 progetti che raggiungevano l’obiettivo sarebbero stati prodotti. Per tutti comunque sarebbero state messe in vendita le istruzioni.

Ora questa unica fase viene divisa in tre round differenti. Ogni round avrà al suo interno otto progetti ed i primi cinque che raggiungeranno l’obiettivo saranno effettivamente prodotti come set ufficiali del programma.

Nulla è stato indicato per quanto riguarda le istruzioni digitali in vendita quindi si presume che valga la regola precedente e quindi troveremo comunque le istruzioni di tutti i progetti in vendita.

Il primo round partirà il 1° luglio in questo modo, mentre il secondo ed il terzo partiranno rispettivamente in settembre e novembre. In questo modo, diluendo la fase di preordine, gli AFOL avranno modo di supportare più progetti in quanto l’impegno monetario che richiede il crowdfunding viene suddiviso nel tempo.

