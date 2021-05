Xbox Series X: la nuova dashboard omaggia la prima Xbox

I membri del programma Xbox Insider in queste ore possono scaricare l’update di maggio per Xbox Series X e Series S. Tra le novità c’è anche una piccola chicca per i nostalgici. Si chiama ‘The Original‘ ed è uno sfondo dinamico che riprende in tutto e per tutto la schermata della prima Xbox lanciata il 15 novembre del 2001.

Il primo a segnalare questo gradito omaggio al passato è Tom Warren, firma di The Verge. «Gli utenti Xbox Insider possono accedere all’animazione originale della prima Xbox, sotto forma di un nuovo sfondo dinamico chiamato ‘The Original’», ha scritto. Qua sotto trovate un’anteprima del nuovo sfondo dedicato alla prima Xbox.

Xbox insiders can now access the original Xbox dashboard animation as a dynamic background called "The Original" pic.twitter.com/Nvh6D8iw2X — Tom Warren (@tomwarren) May 11, 2021

L’Xbox originale tra pochissimi mesi compirà esattamente 20 anni, e siamo sicuri che questo è solo la prima iniziativa di Microsoft per festeggiare in modo adeguato questo incredibile traguardo.

Nel frattempo, Microsoft Xbox è tutto fuorché orientata al passato. La console sta andando incontro a delle importanti rivoluzioni: nelle ultime settimane si è parlato molto delle nuove possibilità introdotte dall’arrivo di Edge Chromium, tra Google Stadia e Discord. Nel frattempo l’Xbox Game Pass supera quota 18 milioni di utenti e continua a trasformare il mercato del gaming e le abitudini dei giocatori.