Merriam-Webster: la definizione enciclopedica di NFT diventa un NFT, ovviamente in vendita

Il Merriam-Webster ha già creato una definizione ufficiale di NFT, la mania nata ad inizio anno al centro del fenomeno dei crypto collezionabili e dell’arte digitale. E, indovinate un po’? La stessa definizione sarà venduta come NFT.

Il Merriam-Webster è probabilmente il più noto e prestigioso dizionario in lingua inglese. Per capirci, è quello che citano le love-comedy (e non solo) quando rappresentano nel modo più banale possibile i brindisi ai matrimoni (Il Merriam-Webster definisce il matrimonio come…).

Il ricavato della vendita andrà interamente a favore di Teach for All, una non-profit impegnata nella missione di rendere l’educazione accessibile a tutti, anche all’interno delle comunità marginalizzate.

a unique digital identifier that cannot be copied, substituted, or subdivided, that is recorded in a blockchain, and that is used to certify authenticity and ownership (as of a specific digital asset and specific rights relating to it)