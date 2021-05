Unidentified With Demi Lovato: l’attrice indagherà sugli UFO nella miniserie Peacock

L'attrice e cantante Demi Lovato indagherà sugli alieni nella miniserie TV Unidentified With Demi Lovato. Prossimamente su Peacock.

Arriverà prossimamente su Peacock, il servizio streaming di NBC Universal, la miniserie in quattro parti Unidentified With Demi Lovato, in cui l’attrice e cantante andrà a caccia di alieni. L’ex star Disney sarà accompagnata dalla sorella Dallas Lovato e il suo migliore amico “scettico” Matthew Scott. I tre investigheranno sui recenti incontri di testimoni oculari, riveleranno rapporti segreti del governo e condurranno test nelle zone di avvistamento degli UFO.

Riguardo al progetto il servizio streaming ha dichiarato:

Demi è una vera credente, e durante questa coraggiosa avventura, spera di convincere i suoi amici, la sua famiglia e i suoi milioni di follower che non solo esistono esseri intelligenti oltre la Terra ma che sono già qui! Demi ha intenzione di imparare abbastanza riguardo gli extraterrestri intervistando scienziati, persone rapite e ai suoi esperimenti per iniziare gli incontri ravvicinati e fare pace con gli alieni e, infine, salvare noi stessi. La serie sarà un’immersiva docu-follow che mostrerà la ricerca di Demi, raccontata attraverso il suo filtro audace e divertente in modo unico.

La cantante sarà produttrice esecutiva di Unidentified With Demi Lovato insieme a Andrew Nick; Scooter Braun, Scott Manson e Allison Kaye per SB Projects; e JD Roth, Adam Greener e Sara Hansemann per GoodStory. Al momento lo show è ancora senza una sceneggiatura e una data di uscita.

Il progetto arriva dopo la docu-serie Dancing With the Devil, in cui la Lovato ha raccontato della sua lotta contro l’abuso di sostanze. I quattro episodi sono disponibili su youTube.