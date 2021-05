NFT: anche eBay si prepara ai criptocollezionabili

eBay si prepara ad accogliere tra le sue pagine i “collezionabili digitali” di base block-chain a partire dagli ormai popolarissimi NFT, i non-fungible token che si sono innestati solidamente negli interstizi tra arte, collezionismo e pura speculazione.

L’azienda specializzata in e-commerce e aste online non nasconde affatto che una simile evoluzione sia figlia della recente “onda gigantesca d’attenzione, copertura giornalistica e conversazione internettiana” che a circondato i collezionabili d’alto profilo. C’è una domanda di NFT e eBay risponde senza esitazioni.

Dal tono adottato dall’annuncio pubblicato sul blog ufficiale, i piani non sembrerebbero limitati esclusivamente ai non-fungible tokens, piuttosto il sito si lascia spazio anche a eventuali future evoluzioni del mercato, concentrandosi di contro sulla pianificazione di una struttura base che possa accogliere ogni esigenza.

Per cominciare, eBay limiterà la vendita dei criptocollezionabili a un numero limitato di venditori accuratamente selezionati. In base ai risultati ottenuti da questa prima avanguardia, l’azienda provvederà a valutare la situazione e, eventualmente, a estendere il progetto anche al pubblico comune.

Nonostante l’improvviso entusiasmo nei confronti degli NFT, peraltro già parzialmente rientrato, non è detto che la criptoarte e i criptocollezionabili inizino a fare effettivamente parte del consumo di massa e questo l’e-commerce lo sa bene. In ogni caso le policy sono già state modificate per accogliere il fenomeno e nei prossimi giorni gli esercenti selezionati potranno iniziare a mettere in vetrina i blocchi virtuali.

