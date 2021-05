IKEA Höga: la concept car ‘da montare’ immaginata da un designer

Come sarebbe un’ipotetica auto prodotta da IKEA? Lo studente di design Ryan Schlotthauer ha provato a giocare con gli stilemi dell’azienda svedese. Il risultato è Höga, una piccola vettura ecosotenibile, dal prezzo contenuto e tutta da montare. È pur sempre un prodotto di IKEA, anche se immaginario.

Misura appena 2,3 metri di lunghezza per 1,8 metri di altezza. Il pianale è progettato per consentire alle ruote di muoversi in autonomia e in qualsiasi direzione. In questo modo il veicolo dovrebbe riuscire a compiere manovre complesse anche in ambienti molto stretti.

La presenza di molte parti ad incastro offre una vasta possibilità di personalizzazioni. I parabrezza si aprono in modo da consentire l’ingresso direttamente dal muso del veicolo, mentre il posteriore fa da bagagliaio. Ovviamente, seguendo la tradizione ‘verde’ del brand IKEA, il veicolo è elettrico. Il prezzo parte da 5.300€.

È un esercizio di immaginazione sul fronte del design, non dell’ingegneria: purtroppo Schlotthauer non ha fornito nessuna specifica tecnica alla sua IKEA Höga. Non sappiamo che potenza abbia, né la sua autonomia.

La IKEA Höga, al termine del suo ciclo vita, può essere smontata facilmente e la maggior parte dei componenti sono perfettamente riciclabili. Quanti sono? Ben 114, e contando che il cliente dovrebbe assemblare tutto da sé siamo abbastanza contenti di sapere che quest’auto non esiste e – probabilmente – non esisterà mai. Doversi montare i mobili da soli ha già provato di essere una fonte di stress sufficiente per l’umanità.

