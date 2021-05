Dogecoin, Elon Musk: “Tesla deve accettarlo come metodo di pagamento?”

Tesla accetterà anche i dogecoin come metodo di pagamento? Elon Musk lancia la provocazione con un sondaggio pubblicato su Twitter. Indovinate quale ipotesi sta vincendo.

Elon Musk torna a flirtare con i dogecoin. Dopo averne – almeno in parte – provocato un importante crollo nel corso della sua partecipazione al Saturday Night Live, l’imprenditore è tornato a dedicare ampia attenzione alla criptovaluta.

Prima l’annuncio, clamoroso, della prima missione di SpaceX finanziata ‘interamente’ in Dogecoin. Un Falcon 9 manderà sull’orbita lunare un piccolo CubeSat soprannominato DOGE-1. La missione è stata finanziata dall’azienda Geometric Energy Corporation con un pagamento nell’insolita criptovaluta.

Ora l’ipotesi – inverosimile – che un domani Tesla possa accettare pagamenti anche nella valuta meme. Il sondaggio, pubblicato appena mezz’ora fa, ha già registrato più di 700.000 risposte. Il 77,5% degli utenti vuole che Tesla accetti pagamenti in Dogecoin.

Non sarebbe la prima grande realtà commerciale a farlo: Newegg è arrivato per primo.

Nel frattempo, iniziano i malumori di chi non né può più del rapporto ambiguo di Elon Musk con questa criptovaluta nata per scherzo. Sotto l’ultimo tweet spopolano i commenti di chi sostiene di aver perso migliaia di dollari investendo nella criptovaluta e – indovinate un po’ – accusa Musk per la perdita dei suoi risparmi. «I dogecoin sono una truffa, ho investito 2.300$ nella notte della tua puntata di SNL», scrive un utente. «Ho investito così tanto aspettandomi che sarebbe salito… ridicolo».

Tesla negli USA ha di recente introdotto la possibilità di acquistare le auto pagando in Bitcoin, dopo che l’azienda all’inizio dell’anno aveva annunciato un maxi-investimento da 1,5 miliardi di dollari nella criptovaluta.