The Witcher 2 è in piena in post-produzione

Le riprese di The Witcher 2 di Netflix sono ufficialmente terminate all’inizio di aprile, e ora, grazie a un aggiornamento della showrunner Lauren S. Hissrich, sappiamo che la serie è in piena fase di post-produzione. Quindi non solo si avvicina l’uscita della serie ma anche un potenziale trailer. Di seguito le parole e il post della showrunner in merito:

Di nuovo a Londra. Di nuovo nelle stanze (piccole e buie) dove succede. Esatto, siamo immersi nella post-produzione di The Witcher 2, e sono veramente eccitata.

Back in London. Back in the (small dark loud) rooms where it happens. That's right, we're deep into post-production on #TheWitcher S2, and I'm so fucking excited. ❤️⚔️🐺 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) May 10, 2021

Nell’attesa di avere immagini in anteprima della nuova stagione, ricordiamo che Making The Witcher, uno speciale documentario, è disponibile per la visione su Netflix. Una data di uscita ufficiale per la serie non è stata ancora annunciata ma sappiamo che sarà nel quarto trimestre del 2021.

Lauren S. Hissrich è la showrunner di The Witcher e nel cast della serie vedremo tornare Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra nei panni di Yennefer, Freya Allan nei panni di Ciri e Joey Batey nei panni di Jaskier.

Le new entry della seconda stagione includono Kim Bodnia (Killing Eve) nei panni di Vesemir, Yasen Atour (Young Wallender) nei panni di Coen, Agnes Bjorn nei panni di Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) nei panni di Lambert. Tra gli altri ci saranno anche Basil Eidenbenz nei panni di Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) nei panni di Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) nei panni di Nivellen e Mecia Simson nei panni di Francesca.

