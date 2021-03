The Witcher 2: Paul Bullion (Lambert) ha finito le riprese

La produzione della seconda stagione di The Witcher continua a progredire e l’attore che interpreta Lambert, Paul Bullion, ha mostrato la sua ultima giornata di riprese dei nuovi episodi. La saga fantasy è arrivata per la prima volta sottoforma di una serie di romanzi e racconti dell’autore Andrzej Sapkowski. Pubblicati nel 1993, da allora sono stati adattati in una serie di graphic novel, e in un franchise estremamente popolare di videogiochi. Il mondo del continente è stato visto poi su una serie rilasciata su Netflix a dicembre 2019. Una seconda stagione, uno spin-off animato e una serie prequel sono già in produzione.

La prima stagione di The Witcher ha seguito Geralt di Rivia mentre si imbarcava in varie missioni di caccia ai mostri. Lungo la strada, incontra diverse figure di spicco che continuano a stargli accanto nel corso delle sue avventure. Allo stesso modo, scopre che il suo destino è intrecciato a quello di Ciri, la principessa sopravvissuta di Cintra. La seconda stagione vedrà Geralt prendere Ciri sotto la sua ala protettrice per addestrata come un witcher. A tal fine, la porterà a Kaer Morhen. Di conseguenza, diversi nuovi witcher appariranno nella seconda stagione, tra cui il giovane e spesso scortese Lambert. L’attore ha condiviso sui social media che ha ufficialmente finito le riprese – apprezzando la natura familiare del cast e della troupe. Dai un’occhiata al post qui sotto:

It's a wrap on Lambert for S2 @witchernetflix I clutch my wolf medallion & thank production for everything. It's been an honour joining. This team is making something special during a global crisis

Creato da Lauren S. Hissrich, The Witcher ha nel suo cast Henry Cavill nei panni di Geralt of Rivia, Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg, Freya Allan nei panni di Ciri. Inoltre abbiamo Eamon Farren nei panni di Cahir Mawr Dyffryn Aep Callach, Joey Batey nei panni di Jasker, Myanna Buring nei panni di Tissaia de Vries, e Anna Shaffer nei panni di Triss Merigold.