The Witcher 2: la fine delle riprese con il video dietro le quinte

A distanza di 158 giorni dall’inizio della produzione, la serie fantasy The Witcher 2 ha terminato le riprese della seconda stagione e sarà disponibile in tutti i Paesi entro la fine del 2021. La serie è stata girata in 15 diverse località del Regno Unito e ha visto il coinvolgimento di 89 membri del cast, circa 1.200 membri della troupe e tantissimi nuovi mostri. Netflix ha condiviso un video speciale dal set, che cattura l’entusiasmo del cast e della troupe – guidati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich – per aver completato le riprese di questo attesissimo prossimo capitolo di The Witcher.

Le riprese sono terminate dopo una produzione piuttosto tumultuosa. Basato sulla serie di libri con lo stesso nome dell’autore polacco Andrzej Sapkowski che ha generato un franchise di videogiochi di successo, The Witcher è stato presentato per la prima volta su Netflix nel 2019. Interpretato da Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, la prima stagione è stata ben accolta da fan e critici, portando a una seconda stagione e due serie spinoff. The Witcher: Nightmare of the Wolf sarà una serie animata incentrata sull’origine del mentore di Geralt, Vesemir. The Witcher: Blood Origin sarà una serie prequel live-action ambientata 1200 anni prima degli eventi della serie.

Le riprese della seconda stagione hanno affrontato ripetuti ritardi a causa di vari problemi. L’inizio della pandemia ha costretto Netflix a sospendere i lavori sulla serie. Quando le riprese sono ripartite, diversi membri della troupe sono risultati positivi al Covid-19 ritardando ulteriormente la serie. Più tardi Cavill ha subito un infortunio al tendine del ginocchio che ha costretto la produzione a sospendere il lavoro sulle scene di Cavill. The Witcher ha continuato le riprese senza Cavill fino a quando non è stato in grado di tornare.

Con le riprese complete, Netflix potrebbe prepararsi a rilasciare la seconda stagione entro la fine dell’anno. La stagione 1 di The Witcher ha debuttato a dicembre 2019, il che significa che la seconda stagione sarà probabilmente presentata in anteprima due anni dopo il suo debutto originale.