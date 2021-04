The Witcher 2 arriverà su Netflix entro la fine del 2021

Gli episodi di The Witcher 2 arriveranno su Netflix entro la fine del 2021. A confermare che la nuova stagione delle serie TV con protagonista arriverà nella seconda parte dell’anno è Ted Sarandos, Co-CEO della piattaforma streaming. Il dirigente durante l’incontro video con gli investitori.

Stando a quanto riportato da Deadline, durante l’incontro Sarandos ha sottolineato come la pandemia abbia fatto slittare l’uscita di alcuni prodotti, sottolineando come la situazione dovrebbe tornare alla normalità nel quarto trimestre dell’anno, in cui uscirà anche la nuova stagione di The Witcher.

Quelle di The Witcher 2 sono state riprese lunghe e travagliate, infatti oltre ad essere state interrotte a causa della pandemia, il suo protagonista Henry Cavill si è infortunato sul set, rallentando ulteriormente le riprese. Nel cast troviamo anche Freya Allan nei panni della principessa Ciri, Anya Chalotra è Yennefer di Vengerberg e Joey Batey è il cantastorie Ranuncolo. Insieme a loro in questa nuova stagione si aggiungono Paul Bullion nelle vesti di Lambert, Kim Bodnia sarà Vasemir. Inoltre Alexander Squires e James Baxter interpreteranno il giovane Geralt e del giovane Vesemir.

I nuovi episodi vedono Geralt di Rivia e la principessa Ciri dirigersi verso Kaer Morhen, cluogo in cui il Witcher è cresciuto e il posto più sicuro che conosce. Mentre Ciri si allena per imparare a controllare il suo grande potere, nel mondo i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia.