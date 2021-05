Ethereum alle stelle: superati i 4.000$, è record

Ethereum continua a crescere a ritmi impressionanti. Nella mattina di oggi la criptovaluta ha raggiunto per la prima volta il valore unitario di 4.000$. Bene anche Bitcoin (tornato a 59.603$), mentre Dogecoin torna a prendere terreno — dopo il crollo di sabato, paradossalmente contestuale alla partecipazione di Elon Musk al SNL.

Credo che le criptovaluta abbiano ormai una partecipazione da parte degli investitori istituzionali superiore a quella che le persone che non seguono attentamente il mercato tendono a credere

ha detto Chris Weston di Pepperstone, spiegando a Reuters le ragioni di questo nuovo rally. Mentre scriviamo questa news, un Ether viene scambiato a 3.376,81 euro.

A differenza di molte alternative al Bitcoin – continua Weston – gli Ether non sono un meme, “hanno degli utilizzi estremamente pratici e reali”. Proprio la blockchain del network Ethereum, del resto, è responsabile della nuova stagione dei NFT – dai collezionabili, ai giochi, passando per la crypto arte – e della DeFi, acronimo di finanza decentralizzata — pensate a UniSwap. Per questo motivo, oggi, moltissimi investitori guardando ad Ethereum come un prodotto estremamente più interessante e promettente dei Bitcoin.

Eppure risulta davvero difficile trovare degli elementi di razionalità all’interno di un mercato ancora molto frenetico e spesso aleatorio. Oggi la quarta valuta per market cap è il famigerato dogecoin, che come abbiamo ricordato più volte, è un token nato per scherzo con un’utilità pratica prossima allo zero.