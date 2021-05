Dragon Ball Super: confermato il nuovo film per il 2022

Toei Animation ha annunciato che un nuovo film di Dragon Ball Super uscirà nel 2022. Akira Toriyama stesso ha confermato la notizia dicendo che si occuperà della produzione della storia e dei dialoghi.

Akira Toriyama, come accennato, è a capo della storia del nuovo film che sarà il sequel dell’uscita del 2018. Il titolo o il logo ufficiale del film non sono stati ancora rivelati. Ecco cosa Toei ha comunicato nella sua dichiarazione ufficiale:

Akira Toriyama ha pubblicato una dichiarazione sotto forma di un messaggio. Di seguito l’immagine e la traduzione del messaggio:

Un film completamente nuovo è attualmente in lavorazione!” Proprio come il film precedente, sarò a capo della produzione della storia e dei dialoghi per un altro film fantastico. Non posso rivelare molto della trama ancora, ma siate preparati per qualcosa eventi estremi, che potrebbero portare un inaspettato personaggio. Ci avventureremo in un territorio inesplorato in termini di estetica visiva per offrire al pubblico qualcosa di incredibile, quindi spero che non vediate l’ora che arrivi il nuovo film!