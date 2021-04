Dragon Ball: per una TV di Valencia è sessista

Il canale TV valenciano À Punt non vuole trasmettere l'anime di Dragon Ball perché non conforme al suo codice dei valori.

La TV spagnola À Punt contro l’anime di Dragon Ball (noto in Spagna con il titolo Bola de drac) perché non rispetta il codice etico dell’emittente. Stando a quanto ha dichiarato Alfred Costa, direttore generale del canale di Valencia, l’anime tratto dal manga omonimo di Akira Toriyama non può trovare posto nel palinsesto a causa della violazione egislazione di genere, codici etici, codici dei bambini e prezzo.

Inoltre secondo il consiglio direttivo del canale TV l’anime è sessista, presentando personaggi femminili in maniera stereotipata e discriminatoria. In particolare nei personaggi di Bulma e ChiChi, moglie del protagonista Goku. Se negli anni ’90 l’anime è criticato per la troppa violenza, il prodotto animato è finito nell’occhio del ciclone per altri motivi.

Vi ricordiamo che il manga di Dragon Ball è stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 1984 al 1995 e segue le vicende di Son Goku, esuberante bambino esperto di arti marziali che nel corso della storia affronterà avversari sempre più forti e scoprirà le sue vere origini. Visto il successo negli anni sono arrivati film per il cinema, OAV e serie TV sequel. Inoltre grazie a Panini Comics è disponibile l’anime comics di La saga dei draghi Malvagi della serie GT.

