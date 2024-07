Il Piccolo America torna ad animare di luce e di vita le notti estive romane con “Il Cinema in Piazza”, le serate di cinema gratuito sotto le stelle andate avanti anche quest’anno per tutto giugno e ora in continuazione a luglio. Giovedì 11 luglio @grandiraponi sarà con noi alla Cervelletta per fare la sua cosa preferita: parlare di Dragon Ball! Il film “Dragon Ball Super – Broly” di Tatsuya Nagamine arriva così nel corso della rassegna.

Primo film cinematografico basato sulla serie anime “Dragon Ball Super” e sul franchise che ha segnato la cultura pop di almeno tre generazioni, nel 2018 l’attesissimo reboot di Nagamine ha raccontato la genesi del Saiyan più potente e ribelle: un tuffo nel cult ma anche l’inizio di una nuova era.

Il film verrà presentato da Stefano Rapone in dialogo con la redattrice Erika Sciammana, per un evento in collaborazione con Lega Nerd e Movieplayer.it, che sarà anche un omaggio al creatore dell’universo Dragon Ball – nonché maestro di intere generazioni di mangaka – Akira Toriyama, recentemente scomparso.

Tutti gli eventi e i film de Il Cinema in Piazza iniziano alle 21.15, l’ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione! Se siete interessati poi, potete consultare il programma completo a questo indirizzo.