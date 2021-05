Galaxy Z Fold 3: caricare la batteria richiederà 84 minuti ed è uno dei tempi più alti per un top di gamma

Non aspettatevi una ricarica ultra-rapida con il prossimo Galaxy Z Fold 3: da 0 a 100% in 84 minuti, non è pessimo ma è uno dei risultati peggiori nella fascia alta.

Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Flip Z 3: non aspettatevi passi in avanti sul fronte della velocità di ricarica. Con buone probabilità, il pieghevole top-di-gamma farà da 0 al 100% di carica in oltre un’ora. Non è un risultato tragico, ma è sicuramente una delle performance più deludenti nel mercato smartphone di fascia alta.

Come abbiamo visto anche ieri, in queste ore stanno emergendo i primi interessanti rumor sulla prossima gamma di smartphone pieghevoli di Samsung, ossia i Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Se ieri aprivamo con una buona notizia, ossia il probabile prezzo sotto i 1.000$ del Flip Z 3, oggi emergono informazioni decisamente più deludenti.

Alcuni nuovi rumorr danno per certo che il Galaxy Z Fold 3 si limiterà a supportare la ricarica a 25W. Stessa potenza e stessa velocità dell’attuale Z Fold 2. Phone Arena spiega che l’attuale pieghevole, in condizioni ottimali e quindi appena uscito dalla sua scatola, si ricarica in circa 84 minuti. A parità di velocità di ricarica e di capienza della batteria è lecito aspettarsi tempi di attesa in tutto e per tutto analoghi.

Vi aiutiamo a contestualizzare questo dato, sempre grazie alle informazioni di Phone Arena: un OnePlus Pro 9 si ricarica in appena 34 minuti, per un Samsung Galaxy S21 sono invece necessari 68 minuti.

Molti appassionati speravano che la nuova generazione di smartphone pieghevoli avrebbe introdotto degli standard di ricarica più al passo con i tempi e con quanto offerto dai top di gamma con form-factor più tradizionali. Purtroppo sembra che non sarà così.

Con il Galaxy Z Flip 3 le cose vanno anche peggio: dovrebbe supportare la ricarica a 15W, come il Galaxy Z Flip attualmente in commercio. Anche qui, a parità di capienza della batteria, possiamo ricavarci i tempi di ricarica guardando all’attuale generazione: ben 103 minuti per passare da 0 al 100%. Davvero non ci siamo.

La magra consolazione è che si tratta di dei rumor. Esiste ancora una flebile speranza che Samsung ci possa stupire smentendo queste ricostruzioni. La presentazione del nuovo Galaxy Z Flip 3 è ufficiosamente attesa per il 3 agosto. In attesa di nuovi sviluppi ufficiali, non resta che aspettare le mosse del colosso coreano.