Samsung Galaxy Z Flip 3: il primo pieghevole con un prezzo umano?

Secondo un noto leaker, il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà il primo smartphone pieghevole del produttore coreano ad avere un prezzo ragionevolmente, simile a quello di un comune top di gamma. Insomma, già a partire dal lancio sarà più vicino ai 1.000€ che ai 2.000€.

La terza generazione del Galaxy pieghevole con form-factor a conchiglia dovrebbe, quindi, aprire ufficialmente una nuova stagione per Samsung. I pieghevoli, nella speranza del produttore, dovrebbero diventare più comuni e accessibili.

Ma entriamo nel merito: a riportare il rumor è l’account Twitter @hwangmh01, già dietro ad alcuni precedenti leak dimostratesi corretti. Secondo l’utente il prossimo Samsung Galazy Z Flip 3 avrà un prezzo di partenza compreso trai 999$ e 1.199$, in tutto e per tutto simile al prezzo di partenza del Galaxy S21 Ultra. Lo ricordiamo, negli USA il Galaxy Z Flip 5G è stato messo in commercio con un prezzo base di 1.500$, che in Italia si è tradotto in grossomodo 1.500€ (oggi si trova tranquillamente sotto i 1.000€).

Lo smartphone pieghevole dovrebbe venire presentato il prossimo 3 agosto. Un leak di queste ore ha rivelato quello che molto probabilmente è il suo design finale: avrà un mini-display da 1.83 pollici sulla scocca posteriore, mentre il display principale dovrebbe essere un AMOLED Infinity-O con refresh rate massimo da 120Hz.