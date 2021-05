Funko Pop!: i nuovi personaggi arcobaleno per il Pride 2021

Lo scorso anno Funko ha rilasciato un’ondata di personaggi della linea Pop! a sostegno del progetto It Gets Better e della comunità LGBTQ + e quest’anno non mancheranno nuove sorprese per il Pride 2021. Tra i Funko Pop! già in vendita, che hanno avuto un grande successo, ricordiamo la presenza di Batman, dei personaggi di SpongeBob SquarePants e di Hello Kitty Pride Pops color, tutti dalle tinte arcobaleno.

La nuova lineup Pride Month 2021 include personaggi tanto amati di Star Wars, Marvel e Disney, come i Funko Pop! di uno Stormtrooper di Guerre Stellari, Tina Belcher della sit-com Bob’s Burgers, Deadpool della Marvel e Wall-E, Stitch e Topolino della Disney:

Come sempre, Funko sosterrà la comunità LGBTQ + con diverse donazioni, anche a sostegno del progetto online It Gets Better, fondato nel settembre 2010 da Dan Savage e da suo marito Terry Miller, a seguito del suicidio di alcuni ragazzi, dovuto a episodi di bullismo legati all’omofobia. Ecco le parole della società in merito ai nuovi Funko Pop! arcobaleno:

La nostra collezione FUNKO PRIDE POP! è una celebrazione dell’inclusione e dell’accettazione. Funko supporta la comunità LGBTQ + e rifiuta l’intolleranza e la discriminazione. In Funko il DIVERTIMENTO è per TUTTI! Una donazione da Funko è stata anche fatta al progetto It Gets Better, un’ organizzazione che eleva, rafforza e lega i giovani LGBTQ + in tutto il mondo. Il progetto It Gets Better ispira le persone a condividere le loro storie e ricordare alla generazione futura di giovani LGBTQ + che la speranza è là fuori, e tutto migliorerà.

