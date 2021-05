NFT: anche il video-meme “David After Dentist” diventa arte

La famiglia DeVore era divenuta celebre nel 2008 quando il padre di famiglia, David, ha postato su YouTube un corto di suo figlio, David Jr., reduce di una visita dal dentista. Il fanciullo era stordito dai narcotizzanti e si questionava sul senso della vita in pieno stato di “fattanza”. La clip è diventata immediatamente un meme virale che è stato rilanciato su tutti i social e ora, a distanza di tredici anni, lo spezzone risorge dalle sue ceneri sotto forma di NFT da vendere al miglior offerente.

“David After Dentist” diviene quindi un non-fungible token MP4 nel formato di 640×480 pixel, un piccolo tuffo nel passato che ricorda molto da vicino la situazione mercantile recentemente vissuta grazie alla vendita in blockchain del meme “Disaster Girl”. Gli organizzatori della neonata asta, attualmente live su Foundation, garantiscono che i proventi verranno adoperati per pagare le tasse scolastiche di David Jr. e di suo fratello, iscritti ai corsi d’informatica dell’Università della California.

Le offerte saranno raccolte ancora per qualche ora, tuttavia il portale si è ritagliato il diritto di estendere la vendita a proprio piacimento. Vendita che, peraltro, non sta andando benissimo. Se il NFT dedicato al meme della Disaster Girl era stato piazzato alla bellezza di 400.000 euro, quello del povero David non ha ancora raggiunto i 3.000.

Una simile accoglienza tiepida potrebbe dipendere dal fatto che il prodotto sia stato messo in commercio da Views, collettivo messo insieme da poco da Jukin Media e Night Media con il deliberato scopo di selezionare storici video virali per poi riconvertirli in criptovalute smerciabili come opere d’ingegno. Stando alla testata Forbes, l’azienda dovrebbe presto mettersi in moto per allargare la sua libreria di NFT, aggiungendone un paio dedicati al “Pizza Rat” e al video TikTok “Ok Boomer“.

