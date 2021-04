NFT, la “Disaster Girl” riscatta il meme storico

Sedici anni fa aveva fatto la storia lo scatto di una bambina di quattro anni che sorrideva diabolicamente guardando verso la macchina fotografica. Sullo sfondo, una casa in fiamme. L’immagine è divenuta immediatamente un meme e la giovane protagonista si è trasformata in un’insolita celebrità internettiana. Divenuta adulta, la “Disaster Girl” decide di battere cassa, vendendo la foto in questione sotto forma di NFT.

In effetti, tra tutti i tipi di popolarità pop che si possano ottenere, quella “mematica” è tra le peggiori. Nella nostra società persino i killer riescono a monetizzare la loro visibilità, tuttavia i protagonisti delle gag preferite dalla rete finiscono spesso con il rimanere nelle retrovie a patire l’abuso indiscriminato della propria immagine. Tranne il Grumpy Cat, lei è riuscita a guadagnarsi un film tutto suo.

La Disaster Girl, nota agli amici come Zoe Roth, è tuttavia stata riconosciuta dal National Geographic come pietra miliare dei fenomeni del web contemporanei, non è una qualsiasi cometa. Ora, la ragazza ha finalmente capitalizzato questa fama mai adeguatamente utilizzata, piazzando sul mercato un NFT che è stato venduto a 180 Ethereum, ovvero circa 400.000 euro.

Un riscatto economico simile era stato concesso nel 2015 anche a Sammy Griner, meglio noto come “Success Kid”, il quale si è fatto portavoce di una campagna di crowdfunding grazie alla quale è riuscito a pagare un trapianto del rene per suo padre.

Potrebbe anche interessarti: