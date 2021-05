Guardiani della Galassia 3 sarà l’ultimo film con Drax

Rispondendo ad una domanda sul possibile spin-off di Guardiani della Galassia dedicato a Drax e Mantis, Dave Bautista ha spento le speranze di vedere questo film in futuro, ed ha aggiunto che Guardiani della Galassia vol 3 potrebbe essere l’ultimo capitolo con il suo personaggio presente.

Qui sotto trovate le parole di Bautista sull’ultima esperienza di Drax con Guardiani della Galassia 3:

L’idea del film con Drax e Mantis è stata un qualcosa di abbastanza serio, considerando che è nata dallo stesso James Gunn. Posso dire che era un’idea davvero brillante, ma che purtroppo non ha avuto seguito da parte dello Studio. Non credo che fossero veramente interessati, o che ne fossero interessati al punto da volerne fare un progetto. Secondo i miei obblighi contrattuali farò comunque Guardiani della Galassia 3, e credo che quella potrà essere l’ultima apparizione di Drax.

Non sappiamo se, involontariamente, Bautista possa aver fatto uno spoiler sulle sorti di Drax, ma a questo punto viene da chiedersi cosa ne sarà dei Guardiani della Galassia dopo questo terzo capitolo della saga cinematografica.

Nel frattempo potremo vedere Dave Bautista in Army of the Dead dal 21 maggio su Netflix.