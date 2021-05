Army of the Dead: i primi 15 minuti online il 13 maggio

Il 13 maggio arriveranno online i primi 15 minuti di Army of the Dead, l’atteso nuovo lungometraggio di Zack Snyder che sarà distribuito sulla piattaforma streaming Netflix il 21 maggio. Il tutto verrà presentato in una live sul canale di YouTube di Netflix il 13 maggio alle 19 ore italiana.

Qui sotto trovate il post con l’annuncio della prossima pubblicazione dei primi 15 minuti di Army of the Dead.

If you want to unlock the first 15 minutes of #ArmyOfTheDead you're going to have to do some digging (literally). RETWEET this tweet for updates on an exclusive look at the film on May 13th, 10AM PT. pic.twitter.com/Z8PoIR9AtI — NetflixFilm (@NetflixFilm) May 7, 2021

Il lungometraggio che mischierà gli zombie con gli Heist-Movie avrà nel cast Dave Bautista ( grande protagonista de I Guardiani della Galassia), Ella Purnell (Sweetbitter, Kick-Ass 2), Omari Hardwick (Power, Kick-Ass), Theo Rossi (Luke Cage), Ana De La Reguera (Cowboys and Aliens, Narcos), Huma Qureshi (Viceroy’s House, Gangs of Wasseypur), Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Questa è la descrizione di Army of the Dead fatta dallo stesso Zack Snyder:

È un vero e proprio film sulle rapine di zombi, quindi si tratta di un genere dentro un altro genere. Ti aspetti il ​​puro caos degli zombi e lo ottieni al 100 percento. Ma ottieni anche dei personaggi fantastici in un viaggio altrettanto fantastico. Sorprenderà le persone perché nel film si provano grandi emozioni con questi grandi personaggi. E poi ti diverti con il genere ma senza prenderlo in giro, anche se ci vuole poco a farlo.

Questo è il link su cui seguire la live.