Don’t Breathe 2: la prima foto del film sequel

Don't Breathe 2 è il sequel di Man in the Dark, film del 2016 diretto da Fede Alvarez: ecco la prima foto del lungometraggio e la sinossi.

Don’t Breathe è arrivato in Italia con il titolo di Man in the Dark nel 2016, diretto da Fede Álvarez, e, da poco, è stata rivelata la prima foto dedicata a Don’t Breathe 2, il lungometraggio sequel del film thriller horror.

Qui sotto potete vedere la foto con Stephen Lang nei panni di Norman Nordstrom in Don’t Breathe 2.

Questo nuovo lungometraggio ci mostrerà di nuovo il veterano Norman Nordstrom che vive in maniera confortevole, alla ricerca della tranquillità interiore, all’interno di un casolare isolato. Ma tutto ciò s’interromperà quando il passato lo andrà a prendere.

Il cast del lungometraggio sarà completato da Rocci Williams, Stephanie Arcila, Bobby Schofield, Diaana Babnicova, Adam Young e Christian Zagia. Il film ha alla regia Rodo Sayagues, che è stato già partner di Fede Alvarez nella sceneggiatura di Panic Attack!, nel remake di the Evil Dead e nel primo Don’t Breathe. Alvarez ha comunque contribuito a scrivere la sceneggiatura del sequel.

Man in The Dark, ovvero il primo Don’t Breathe, è la storia di tre ladri che irrompono nella casa di Detroit di un veterano cieco. Il personaggio reagisce uccidendo uno dei ladri, mentre gli altri scopriranno delle cose piuttosto macabre all’interno della casa.

Don’t Breathe 2 arriverà nelle sale cinematografiche il 13 agosto.