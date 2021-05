Monster Pets: il nuovo cortometraggio della saga di Hotel Transylvania

Sony Pictures Italia ha condiviso su YouTube Monster Pets, nuovo cortometraggio della saga di Hotel Transylvania. La storia vede Drac alla ricerca disperata di compagno di giochi per Tinkles, il suo adorabile e gigantesco animale domestico che è più energico del solito. L’impresa però non sarà facile.

A dare voce al vampiro è ancora una volta Caludio Bisio, che doppierà il personaggio anche al quarto e conclusivo capitolo Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, che arriverà il prossimo 2 settembre al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Insieme a lui tornerà anche Cristiana Capotondi nel ruolo di Mavis.

Monster Pets è diretto Derek Drymon e Jennifer Kluska, quest’ultima anche autrice della sceneggiatura, e prodotto da prodotto da Christian Roedel. Genndy Tartakovsky, ideatore della saga, è il produttore esecutivo. Riguardo al cortometraggio i due registi hanno dichiarato:

Cosa accadrebbe se tutta la squadra di Drac possedesse un animale domestico? Non potevamo essere più emozionati di tornare nel mondo di Hotel Transylvania se non per esplorare tutto il divertimento e l’adorabile frustrazione degli animali domestici attraverso una lente ‘mostruosa’. Cosa succederebbe se il vostro golden retriever fosse alto 5 piani? O se il vostro chihuahua sputasse fuoco? Avere la possibilità di introdurre un gruppo del tutto nuovo di personaggi in Monster Pets, stralunati e spassosi come il gruppo di amici di Drac, è stato un divertimento assoluto. Speriamo che il pubblico apprezzi il cortometraggio, e non vediamo l’ora di rivedere i ‘monster pets’ nel prossimo Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso!