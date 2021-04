Hotel Transylvania 4: rivelati il titolo ufficiale e la nuova data di uscita

Si intitolerà Hotel Transylvania: Transformania ed arriverà il prossimo 23 luglio il quarto capitolo del franchise animato targato Sony Pictures Animation e Columbia Pictures. Inoltre è stato rivelato anche il logo del film.

Inizialmente programmato per il 23 dicembre 2021, Hotel Transylvania 4 è stato prima anticipato al 6 agosto per poi essere nuovamente spostato al 23 luglio. Il nuovo spostamento di data è stato deciso per non far scontrare il film con The Suicide Squad di James Gunn, in arrivo proprio il 6 agosto.

Il film è diretto da Diretto da Jennifer Kluska e Derek Drymon, mentre la sceneggiatura è di Genndy Tartakosvky, regista dei primi tre film. Transformania sarà l’ultimo capitolo del franchise e narrerà la nuova avventura del Conte Dracula, di sua figlia Mavis, del nipote Dennis e del genero umano Jonathan. Il cast vocale originale vede protagonisti Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, Fran Drescher, Steve Buscemi, Molly Shannon e David Spade.

Di seguito la presentazione ufficiale di Hotel Transylvania 4:

Il Drac’s Pack è tornato, come non lo avete mai visto prima. Hotel Transilvania: Transformania è il capitolo finale del franchise di successo Sony Pictures Animation, con i primi tre film capaci di incassare oltre un miliardo di dollari al box office. Il creatore Genndy Tartakovsky torna nei panni di sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a Michelle Murdocca e Selena Gomez, che riprenderà il suo ruolo della figlia di Dracula, Mavis.

