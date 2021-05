Lupin Part 2: le prime immagini dei nuovi episodi

Nel periodo estivo usciranno gli episodi di Lupin Part 2, la seconda parte della serie TV con protagonista Omar Sy, dopo il successo della prima stagione, la piattaforma streaming è già pronta a distribuire le nuove puntate dedicate al personaggio di Lupin, e, nel frattempo, ha diffuso le prime immagini dedicate.

Qui sotto trovate le immagini di Lupin Part 2.

La Parte 1 di Lupin consisteva in cinque episodi e la Parte 2 – o la Stagione 2 se volete chiamarla così, anche se è stata girata contemporaneamente alla Parte 1 – riprende immediatamente da dove le cose si erano interrotte, con la ricerca di vendetta di Assane contro Hubert Pelligrini (Hervé Pierre) che ha fatto a pezzi la sua famiglia e lo ha costretto a pensare a un nuovo piano.

Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie è interpretata anche da Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. Mentre Louis Leterrier (The Incredible Hulk, The Dark Crystal: Age of Resistance) non ha diretto nessuno dei prossimi episodi, sappiamo chi ci sarà dietro la telecamera: Ludovic Bernard (L’ascension) ha diretto gli episodi 6 e 7, mentre Hugo Gélin (Love at Second Sight) ha diretto gli episodi 8, 9 e 10.

La seconda metà della prima stagione, che si conclude con un cliffhanger piuttosto importante, come abbiamo detto sarà diretta da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at Second Sight). I nuovi episodi arriveranno in anteprima questa estate.