1899: il teaser trailer della serie Netflix dei creatori di Dark

E’ passato un anno da quando Dark ha concluso la sua intricata trama su Netflix. Ma i creatori della serie hanno già ideato il suo seguito, intitolato 1899. La nuova serie è già in produzione e sarà ancora più ambiziosa della precedente. Di seguito puoi vedere il teaser trailer pubblicato da Netflix:

1899 è in sviluppo dal 2018 ma la produzione è ufficialmente iniziata da poco. La serie utilizzerà un metodo unico per trasformare in realtà il suo mondo di 122 anni fa: un palcoscenico con uno sfondo a LED gestito con Unreal Engine. La stessa tecnologia attualmente utilizzata per filmare The Mandalorian. Ecco cosa ha detto il creatore Baran bo Odar a Deadline in merito:

Prendi letteralmente la post-produzione e fai la pre-produzione. Tutto deve essere deciso in anticipo, devi crearlo, costruirlo, quindi è tutto pronto per essere ripreso dalla camera.

Secondo i creatori della serie Jantje Friese e Baran bo Odar, la storia rappresentata mostrerà una scena multiculturale con delle persone che viaggiano su una nave in America all’inizio del XX secolo. Le vicende prendono una brutta piega quando incontrano un’altra nave alla deriva nell’oceano. Purtroppo per adesso non abbiamo ulteriori dettagli sulla trama. Rachel Eggebeen, direttrice di International Originals di Netflix, ha detto in un’intervista a Deadline:

Ci saranno momenti nella serie TV in cui i personaggi avranno problemi di comunicazione a causa delle diverse lingue che parlano, non credo sia qualcosa che abbiamo visto prima d’ora raccontato in questi termini.

