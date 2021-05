Leverage: Redemption, il teaser trailer del revival

IMDb TV ha rilasciato il teaser trailer ufficiale di Leverage: Redemption, il revival della serie tv Leverage, andata in onda dal 2008 al 2012 su TNT. Dal nuovo teaser trailer, che mostra l’intero cast originale ad eccezione del precedente protagonista – Tim Hutton, la serie sarà disponibile per lo streaming, sul canale gratuito, a partire da 7 luglio.

La storia segue il team Leverage che fornisce alla gente comune il supporto per compensare forze ricche e potenti che finora sono state in grado di prendere e approfittare delle occasioni senza mai avere conseguenze. Ciascuno dei vari personaggi della serie originale ha il proprio ruolo, con il personaggio di Wyle che funge da “uomo interno” per i loro progetti.

Nel cast sono presenti anche Aleyse Shannon, che interpreterà la sorella adottiva di Hardison, interpretato da Aldis Hodge, che nel revival ha un ruolo ricorrente ma non regolare, per permettergli di partecipare anche alle riprese di City on the Hill. Tim Hutton, protagonista dell’originale, nel revival sarà sostituito da Noah Wyle (ER, Falling Skies), che aveva lavorato con Christian Kane (nel cast di Leverage: Redemption), nel film The Librarians.

Dopo aver visto il teaser trailer di Leverage: Redemption, ricordiamo che la grifter Sophie Devereaux (Gina Bellman), la ladra Parker (Beth Riesgraf), il battitore Eliot Spencer (Christian Kane) e l’hacker Alec Hardison (Aldis Hodge) hanno assistito al cambiamento del mondo negli ultimi otto anni, notando che i ricchi sono diventati ancora più potenti, e sono pronti a cambiare le cose.

Per affrontare questi cambiamenti, il team trova nuova linfa in Harry Wilson (Noah Wyle), un avvocato aziendale che sta cercando la redenzione, dopo aver realizzato di essere stato seduto dalla parte sbagliata del tavolo per tutta la sua carriera, e Breanna Casey (Aleyse Shannon), la sorella adottiva di Hardison, molto brava con il computer, la robotica e nel mettersi nei guai.

James Marsters apparirà come guest star nello spin-off e vestirà i panni di Carl, un truffatore di country club.

