eBay potrebbe vendere i NFT ed accettare pagamenti in criptovalute

eBay si prepara ad esplorare il mondo delle criptovalute e dei collezionabili virtuali decentralizzati. L’azienda è molto tentata dall’idea di consentire la vendita dei NFT, i non-fungible token, ossia un tipo di smart contract usato per certificare e tracciare con la blockchain (come quella di Ethereum) una pluralità di oggetti virtuali, dalle opere d’arte ai collezionabili.

Guardiamo sempre con molto interesse le più rilevanti forme di pagamento, continueremo ad esplorare nuove opportunità andando avanti. Non abbiamo piani nell’immediato, ma le criptovalute sono sicuramente qualcosa che stiamo valutando attentamente.

ha spiegato il CEO di eBay, Jamie Iannone, nel corso di un’intervista con la CNBC.

Nello stesso contesto, il CEO ha anche rivelato che eBay sta valutando di entrare nel mercato dei NFT. «Stiamo esplorando ogni possibile opzione per portare, in modo semplice, la vendita dei NFT su eBay», spiega Iannone. E ancora: «Tutto ciò che è collezionabile è stato in vendita su eBay sin dalla sua fondazione, e continuerà ad essere così anche per i prossimi decenni».

Il 2021 ha visto l’apertura di una nuova stagione per le criptovalute come Bitcoin, Ethereum e perfino i Dogecoin. Ad inizio anno è esploso il fenomeno dell’arte e dei collezionabili basati sulla Blockchain, con alcune opere puramente virtuali vendute per diversi milioni di dollari. Ne abbiamo parlato nei dettagli qui: