Dogecoin raggiunge un nuovo record, è la quarta criptovaluta per capitalizzazione

Il Dogecoin tocca un nuovo record, raggiungendo una valutazione di 0,4876$ per token. Ad inizio dell’anno veniva venduto a meno di 0,10$. Il risultato è che la criptovaluta meme – priva di qualsiasi utilità, o quasi – ora è quarta per capitalizzazione di mercato, il valore che si ottiene moltiplicando il numero di token sul mercato per il loro valore unitario.

Un’enormità, che rende l’economia dei Dogecoin, sulla carta, più alta del valore sul mercato di colossi come Ford e Twitter, con la differenza che quest’ultimi offrono effettivamente dei prodotti e dei servizi.

I Dogecoin lo scorso 16 aprile avevano già toccato quota 0,47$, salvo poi scivolare a valori più bassi, sprofondando brevemente sotto ai 0,20$. Poco importa, i crolli verticali per alcuni investitori sono sinonimo di saldi, e le slot machine del mercato delle criptovalute hanno continuato a tintinnare. Oggi il market cap dei Dogecoin vale la bellezza di 51.623.169.226, oltre il 20% in più di ieri. Per la prima volta il Dogecoin supera la valutazione di 0,40€.

La forte crescita della criptovaluta va oltre ogni aspettativa, anzi, forse pure contro le leggi della fisica (si fa per dire, ovviamente): i dogecoin non hanno un hard cap, possono essere generati all’infinito. Il problema è in parte ovviato dal fatto che un piccolo manipolo di super-investitori detiene enormi quote della valuta in circolazione, rendendola quindi in parte più scarsa di quello che sarebbe in condizioni ottimali. Domanda: cosa succederà quando queste super-balene decideranno di passare all’incasso?