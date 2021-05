Star Wars Day: i prodotti per le celebrazioni su Disney Plus

Disney Plus ha svelato tutti i prodotti che saranno disponibili il 4 maggio per celebrare lo Star Wars Day tra serie TV, corti, visite ai pianeti e alle astronavi.

Il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day e anche quest’anno non potevano mancare le celebrazioni della Saga cinematografica più amata di sempre. Quest’anno i festeggiamenti si terranno anche su Disney Plus con l’arrivo di serie TV animate, cortometraggi e viaggi virtuali. Vediamoli nel dettaglio.

The Bad Batch

L’universo della Saga ideata da George Lucas si espande con la serie animata che vede protagonisti il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch, introdotti in The Clone Wars, mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ogni membro della squadra ha una singolare ed unica abilità che li rende un soldato efficiente ed efficace. La storia seguirà i cinque cloni nelle loro nuove missioni mentre lottano per sopravvivere e trovare un nuovo obiettivo.

Disponibile dalle 9:00 di martedì 4 maggio.

Il risveglio della Forza dopo il riposino

Durante lo Star Wars Day non poteva mancare la parodia con il cortometraggio che vede protagonista Maggie Simpson, che si avventura nella ricerca epica del suo ciuccio rubato. Una storia che la porterà ad incontrare Padawan, Signori dei Sith, noti droidi, truppe ribelli e a combattere contro il Lato Oscuro della Forza.

Disponibile dalle 00:01 di martedì 4 maggio.

Star Wars Pianeti e Star Wars Astronavi e Veicoli

La saga ideata da George Lucas ha sempre mostrato vari ed interessanti pianeti ed ora grazie al nuovo show sarà possibile visitarli virtualmente. Siete pronti ad una vacanza su Hoth, Tatooine, Sorgan e molti altri pianeti della galassia lontana lontana?

Per quanto riguarda le astronavi la Saga ha nel mitico Millennium Falcon e negli Star Destroyer Imperiali due delle astronavi più iconiche e amate e ora sarà possibile esplorare i loro famosi interni ed esterni.

Disponibili dalle 00:01 di martedì 4 maggio.