PlayStation, Sony vuole integrare Discord nel sistema

Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver unito le forze con Discord, noto sistema di messaggistica, e di star lavorando a un progetto che presto coinvolgerà tutti gli utenti PlayStation. Il comunicato dell’azienda è estremamente avaro di dettagli, ma chiarisce con una certa decisione che il tutto sia ancora ai primissimi passi.

Assieme, i nostri team stanno già lavorando duramente per connettere Discord con la vostra esperienza sociale e ludica sul PlayStation Network. Il nostro obiettivo è quello di fare avvicinare le esperienze di Discord e PlayStation su console e dispositivi mobili a partire dall’inizio dell’anno prossimo, in modo da permettere ad amici, gruppi e comunità di passare tempo assieme, divertirsi e comunicare con facilità mentre si gioca in gruppo,