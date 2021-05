John Paul Leon – morto il disegnatore di Batman: Creatura della Notte

A soli 49 anni è morto John Paul Leon, disegnatore americano che ha lavorato a fumetti come Static, Terra X e Batman: Creatura della Notte. Non sono state fornite le cause della morte, è stato però reso noto che Leon sarebbe morto l’1 maggio.

A diffondere la notizia è stato Chris Conroy della DC Comics, che ha scritto:

La scorsa notte abbiamo perso John Paul Leon, uno dei migliori disegnatori nella storia del fumetto, il tipo di artista che ogni lavoratore in questo settore stima. Lavorare con lui a Batman: Creatura della Notte ha portato ad una delle più lunghe collaborazioni durante tutta la mia carriera. Ogni minuto speso insieme è stato una gioia. Non ho mai lavorato con qualcuno così gentile, premuroso e scrupoloso.

Leon ha iniziato la sua carriera all’età di 16 anni,facendo delle illustrazioni per il magazine Dragon and Dungeon. Successivamente ha iniziato a lavorare nei fumetti su RoboCop (1992) e RoboCop: Prime Suspect (1992) per la Dark Horse Comics. Successivamente ha iniziato a lavorare con DC Comics su Static (1993) e Static Shock!: Rebirth of the Cool (2001), contribuendo alla nascita del Milestone Comics Universe. Subito dopo ha lavorato a The Further Adventures of Cyclops and Phoenix (1996), The Winter Men (2005) e Batman: Creature of the Night (2017).

Leon è stato nominato anche per un Eisner Award assieme a Tom King per aver lavorato alla storia Black Death in America, che ha debuttato sotto l’etichetta Vertigo.