Static Shock: il film ha assunto lo scrittore Randy McKinnon

Il film su Static Shock ha assunto lo sceneggiatore Randy McKinnon, per scrivere la sceneggiatura. Dopo aver visto il personaggio solo nei fumetti e in forma animata negli ultimi decenni, l’eroe elettromagnetico ha molti fan che attendono il suo debutto sul grande schermo. La storia di Virgil Hawkins può sembrare qualcosa di già sentito, visto che le sue origini coinvolgono un gas radioattivo, ma con la sceneggiatura giusta, Static Shock potrebbe diventare un punto di partenza per un universo completamente nuovo di film.

Dopo l’aggiunta di McKinnon come sceneggiatore, sembra che il progetto stia andando avanti. L’ultima notizia che avevamo era sull’assunzione di Michael B. Jordan come produttore del film a ottobre. Insieme al produttore Reginald Hudlin, Jordan spera che questo film possa lanciare un universo cinematografico per i Black Superheroes. Con il film The Flash della DC che probabilmente introdurrà il multiverso, c’è una forte possibilità che l’universo di Static Shock possa alla fine essere ricollegato al DCEU principale.

C’è molto materiale su cui lavorare per Static Shock, ma ancora più importante, c’è da considerare ciò che questo personaggio rappresenta. Milestone Comics è stata fondata nel 1993 da un gruppo di artisti e scrittori che cercavano di creare fumetti che rappresentassero meglio le minoranze, con Static Shock come personaggio caratteristico. Con il recente riemergere di Milestone e di produttori che cercano di costruire un universo di eroi diversi, questo film potrebbe essere il primo a realizzare quel sogno.

Annunciato per la prima volta al DC FanDome lo scorso anno, Static Shock presenterà al pubblico un universo cinematografico incentrato sui supereroi neri. I produttori sono ansiosi di vedere il film prendere forma il prima possibile e assumere lo scrittore in ascesa McKinnon è stato un passo importante. Il progetto live-action non ha ancora una data di uscita ufficiale e nessun attore principale è stato annunciato.

