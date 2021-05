Huawei vuole la sua auto elettrica, pronta ad acquisire casa automobilistica cinese

Si torna a parlare della scommessa di Huawei sull'automotive, il colosso cinese è in trattativa per acquisire una piccola casa automobilistica.

Huawei si prepara ad entrare a gamba tesa nel mercato automotive. Il colosso cinese è in trattativa per acquisire una casa automobilistica di medie dimensioni di proprietà della Chongqing Sokon. Si tratta della New Energy Automobile. Huawei sarebbe interessata ad entrare nell’azienda mettendo le mani su una quota rilevante.

Per il momento da Huawei tutto tace. Le due aziende in questioni, spiega Reuters, hanno preferito non rispondere alle richieste di delucidazione dei giornalisti.

Per Reuters, il senso della mossa è chiaro. «Si tratta di un riposizionamento strategico all’interno di un mercato completamente inedito». Huawei, continua l’agenzia, vuole produrre un’auto elettrica spendendo il suo brand, che è estremamente conosciuto e gode di buona reputazione all’interno del mercato domestico cinese. L’auto sarà venduta direttamente da Huawei, che non si dovrebbe quindi affidare al brand di aziende terze.

Huawei non è l’unico colosso cinese pronto a debuttare nel settore automotive. Xiaomi si prepara a fare altrettanto, probabilmente sempre usando il suo brand.

Huawei guarda da tempo con interesse al mondo delle auto. Fino ad adesso sembrava che fosse interessata a mettere a disposizione la sua tecnologia ai colossi dell’automotive cinese. La notizia di un possibile ingresso nella Chongqing Sokon conferma che le nuove ambizioni di Huawei vanno ben oltre, e puntano ad un impegno end-to-end nel settore delle quattro ruote elettriche.

