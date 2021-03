Xiaomi produrrà auto elettriche: maxi investimento da 10 miliardi di dollari

Xiaomi debutta nel mondo delle auto elettriche. Il colosso degli smartphone ora ha messo gli occhi anche sul settore della mobilità elettrica — un mercato immenso in Cina, dove peraltro i consumatori tipicamente preferisco affidarsi ai brand locali, come Geely (partner di Smart), NYO e BYD.

Ovviamente un’impresa titanica di questo tipo non si improvvisa dal giorno alla note e richiede un’alleanza strategica di alto livello. Per questo motivo – così riportano le prime indiscrezioni – Xiaomi ha scelto di stringere un accordo con la compagnia leader Great Wall Motors.

Xiaomi metterà sul piatto 1,5 miliardi di dollari, con l’obiettivo di alzare l’asticella a 10 miliardi di dollari nel corso dei prossimi 10 anni. L’operazione verrà portata avanti con una nuova controllata, che sarà guidata dall’attuale CEO di Xiaomi Lei Jun.

Xiaomi hopes to offer quality smart electric vehicles to let everyone in the world enjoy smart living anytime, anywhere