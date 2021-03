Smart presenterà il concept del suo SUV elettrico a settembre

Mancano davvero pochi mesi alla presentazione del primo SUV compatto di Smart. Il concept dell’EV sarà presentato a settembre, durante il Salone di Monaco. Smart si prepara a presentare la sua idea di SUV compatto. Il primo concept del nuovo EV verrà presentato a settembre. Del SUV di Smart se ne parla ormai da diversi mesi e i dettagli emersi sono già molti.

Tanto per iniziare, sarà ovviamente frutto della partnership tra Daimler (Mercedes-Benz) e Geely. Partnership che vede per oggetto il futuro del brand Smart.

Se Mercedes ha lavorato al design della vettura, Geely si occuperà di sviluppo e produzione. Il pianale del SUV, non a caso, sarà il SEA (Sustainable Experience Architecture) progettato dalla casa automobilistica cinese. Il veicolo sarà prodotto in Cina, ma farà il suo debutto sul mercato internazionale.

Prova ne è che la presentazione ufficiale del concept dovrebbe avvenire in occasione di un evento europeo, ossia il Salone dell’Auto di Monaco che si terrà a settembre del 2021.

Nel frattempo, le prime indiscrezioni parlano di un SUV estremamente compatto – 4 metri di lunghezza – dotato di un motore elettrico da 268 CV e con un pacco batterie da 70 kWh, per un’autonomia complessiva di circa 500Km. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale per saperne di più. In apertura, un render del SUV di Smart così come immaginato dal magazine Autocar.