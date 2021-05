Gli Eterni: le prime immagini del film Marvel di Chloé Zhao

Grazie al nuovo trailer rilasciato dai Marvel Studios, i fan del Marvel Cinematic Universe hanno ottenuto le prime immagini del tanto atteso film Gli Eterni.

Gli Eterni (Eternals) nei fumetti dell’universo Marvel sono una specie di esseri sovrumani. Ideati da Jack Kirby (testi e disegni) e pubblicati dalla Marvel Comics, sono un ramo del genere umano manipolato geneticamente dai Celestiali, in continua lotta con le loro controparti, i Devianti.

Il progetto è diretto dal premio Oscar Chloé Zhao, la quale – a detta del suo collaboratore Dylan Tichenor – un paio di settimane fa stava lavorando al montaggio del taglio finale della pellicola Marvel. Ecco le sue parole:

Sto lavorando in questo momento con Chloe Zhao. Chloe monta i suoi film e ha opinioni forti. Ma vuole anche sapere tutto quello che penso e, francamente, abbiamo fatto l’intero primo montaggio senza molti input da parte sua in termini di riprese. Le cose che vuole modificare, le modifichiamo. Ma, in generale, si è davvero affidata alla nostra esperienza e al nostro punto di vista. Ecco perché siamo stati assunti: per la nostra creatività e la nostra esperienza, e per il senso dell’umorismo. Penso che questo sia il miglior risultato che poteva ottenere.