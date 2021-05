Marvel Studios celebra tutti i suoi film con un nuovo trailer

I Marvel Studios hanno diffuso un nuovo e coinvolgente trailer al fine di celebrare tutti i film già visti e in uscita del Marvel Cinematic Universe, rivelando anche qualche novità in merito alle prossime produzioni, come le prime immagini de Gli Eterni, diretto dal premio Oscar Chloe Zhao, e il titolo ufficiale di Black Panther 2.

Il nuovo trailer, che presenta tutti i personaggi del MCU, rende omaggio ai grandi successi dei Marvel Studios -compresi i film sugli Avengers e i Guardiani della Galassia, insieme a tanti altri -, ma anche alle sue prossime uscite al cinema: Black Widow, Gli Eterni, Shang-Chi, Black Panther 2 e Doctor Strange in the Multiverse, Thor: Love and Thunder e altri.

Ricordiamo che il film su Vedova Nera uscirà al cinema e su Disney+ (Premiere Access) il prossimo 9 luglio, mentre Thor: Love and Thunder il 6 maggio del 2022. Gli Eterni arriverà nelle sale il 5 novembre 2021, mentre settembre dello stesso anno. Infine, Black Panther 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe approdare al cinema nel 2022, insieme a Doctor Strange in the Multiverse, che sarà rilasciato il 25 marzo del prossimo anno.

Insomma, la cosa buona è che, oltre a presentare qualche nuova curiosità, il trailer dei film targati Marvel Studios ricorda le date di uscita dei prossimi progetti – alcuni ancora in fase di sviluppo presso lo studio -, a partire da Black Widow, che vede protagonista Scarlett Johansson e sarà incentrato su Natasha e la storia del suo personaggio.

Potrebbe interessare: