Thor: Love and Thunder, le riprese del film sono quasi finite

Taika Waititi non solo ha voluto annunciare che le riprese di Thor: Love and Thunder sono quasi finite ma ha anche detto che questo sarà il miglior film Marvel di sempre. Solo una settimana fa abbiamo scoperto che Russell Crowe interpreterà Zeus e adesso sappiamo che il film ha quasi finito le riprese in Australia. Di seguito le parole del regista in merito:

Le riprese stanno andando alla grande. Ci mancano solo quattro settimane di riprese, possiamo già vedere la luce alla fine del tunnel. Questo potrebbe essere il miglior film Marvel di sempre!

Il cast del film del Marvel Cinematic Universe è uno dei più grandi mai visti, infatti oltre a Chris Hemsworth vedrà Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valkyrie) insieme a volti nuovi, come Christian Bale nel ruolo di Gorr e Melissa McCarthy in quello di Hela.

Inoltre vedremo anche Jaimie Alexander nei panni di Sif e Jeff Goldblum nel ruolo del Gran Maestro. Il cast di Guardiani della Galassia – Chris Pratt nei panni di Star-Lord, Dave Bautista come Drax, Karen Gillan come Nebula, Pom Klementieff come Mantis, Sean Gunn come Kraglin, Vin Diesel come voce di Groot e Bradley Cooper come voce di Rocket Raccoon – ritornerà insieme agli attori di Ragnarok Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth.

Waititi dirige anche i nuovi arrivati dell’MCU Christian Bale (trilogia Il cavaliere oscuro) nei panni di Gorr the God Butcher e Russell Crowe (Man of Steel) nei panni di Zeus. Recenti foto dal set hanno rivelato che un’attrice di grande nome apparirà come attore asgardiano nel ruolo di Hela, la sorellastra di Thor interpretata da Cate Blanchett in Ragnarok. Per quanto riguarda la trama del film questo quello che disse Waititi a Entertainment Weekly nel 2019: