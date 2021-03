Thor: Love and Thunder, Jeff Goldblum sarà nel film?

Jeff Goldblum potrebbe tornare nei panni del Gran Maestro in Thor: Love and Thunder dopo essere stato visto con il cast del film in Australia. I piani per il quarto film di Thor vennero confermati nel 2019, e il coinvolgimento di Taika Waititi nell’universo cinematografico della Marvel ha portato nel franchise ancora più talento.

Thor: Love and Thunder vedrà il ritorno di alcuni dei personaggi più conosciuti del MCU come Jane Foster (Natalie Portman), Lady Sif (Jaimie Alessandro) e l’intero team Galaxy. Ci saranno anche molti nuovi personaggi introdotti da Taika Waititi e vedremo tornare Valkyrie (Tessa Thompson), Korg e Miek tra gli altri. Un personaggio di Thor: Ragnarok che finora non è stato ufficialmente confermato per tornare, però, è il Gran Maestro interpretato da Jeff Goldblum.

La produzione del film si sta svolgendo in Australia, il che ha reso più facile individuare quali attori potrebbero tornare a farne parte. La foto che vedete sopra con Jeff Goldblum insieme al protagonista e al regista potrebbe suggerire il suo ritorno nei panni del Gran Maestro. L’attore non ha altri progetti in ballo al momento, e anche se non possiamo essere certi che tornerà nel film questa foto apre nuove possibilità.

Il Gran Maestro è uno dei personaggi finali mostrati in Thor: Ragnarok, ma poi non è stato più visto. La rivoluzione su Sakar gli fece perdere il potere, e la scena post-crediti di Ragnarok aveva mostrato che si era trovato faccia a faccia con la gente del posto che in precedenza aveva detenuto il potere. La possibilità del suo ritorno potrebbe dare a Waititi l’opportunità di mostrare ciò che ne è stato del personaggio dopo l’ultimo film. Dal momento che non ci sono conferme ufficiali che Goldblum sia in Australia per filmare Thor: Love and Thunder, è possibile che il Gran Maestro non faccia ritorno. Tuttavia, Goldblum si adatta perfettamente al personaggio e al lavoro di Waititi quindi non è detta l’ultima parola.