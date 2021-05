Donald Glover sta lavorando su una trilogia di film

Donald McKinley Glover, noto anche come Childish Gambino, è un attore americano, rapper, cantante, comico e scrittore di stand-up. L’attore ha rivelato che sta lavorando alla scrittura di una trilogia di film mentre sta svolgendo le riprese della terza e quarta stagione di Atlanta, la serie di successo in cui produce, scrive e dirige.

Dal 2016, Donald Glover ha lavorato sulla sua serie Atlanta disponibile su Dinsey+, che ha creato e che occasionalmente dirige. Grazie alla serie, Glover ha vinto vari riconoscimenti, tra cui due Primetime Emmy Awards e due Golden Globe Awards. Nel 2017, Glover ha fatto parte dell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo.

Secondo un post di Discussing Film, Glover ha rivelato che attualmente sta scrivendo una trilogia di film che spera di riuscire a finire prima possibile. Glover ha precedentemente realizzato il film Guava Island, accanto a Rihanna, ma per quanto riguarda i dettagli della storia della nuova trilogia che sta scrivendo, sono ancora un mistero.

donald glover just deleted his tweet he made about it but here we go, we bout to be fed good pic.twitter.com/3Ssz0weJdY

— J o n a t h a n (@heyitsyoboyjj) April 30, 2021